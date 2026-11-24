El Metro de Santiago informó que el servicio de Línea 5 se encuentra normalizado, luego que ocho estaciones estuvieran sin servicio a causa de una "falla técnica en la vía".

Las estaciones afectadas fueron Rodrigo de Araya, Carlos Valdovinos, Camino Agrícola, San Joaquín, Pedrero, Mirador, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés.

Además la combinación en Vicente Valdés también se encontraba suspendida.

La empresa dispuso de un justificativo para quienes se vieron afectados con la suspensión del servicio de Línea 5.

La situación motivó a Red Movilidad reforzar los servicios 210, 210e, 210v y 213. Además, de activar buses de apoyo paralelos a Metro entre Ñuble y Vicente Valdés.