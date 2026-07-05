Limache goleó a San Marcos y mantuvo su opción en Copa Chile

Deportes Limache consiguió una sólida victoria por 4-1 sobre San Marcos de Arica en el Estadio "Lucio Fariña", por la quinta fecha del Grupo A de la Copa Chile, y quedó con opciones de avanzar a la siguiente fase del certamen.

El conjunto ariqueño comenzó en ventaja gracias a Matías Moya, quien marcó el 0-1 a los 25 minutos, pero el equipo local reaccionó antes del descanso y consiguió la igualdad mediante Marcos Arturia a los 32'.

En el segundo tiempo, Deportes Limache terminó dando vuelta el partido con autoridad. Ezequiel Aguirre anotó el 2-1 a los 50' y Daniel Castro aumentó la diferencia a los 57', antes de repetir a los 81 minutos para sellar la goleada.

Con este resultado, Deportes Limache llegó a ocho puntos y quedó en el tercer lugar del Grupo A, igualado con Deportes Iquique, pero por debajo en la tabla por diferencia de gol. El líder es Coquimbo Unido con nueve unidades.

San Marcos de Arica, en tanto, se mantuvo en el último puesto con un punto y cerró una nueva jornada complicada en la competencia.