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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

Los partidos de la Copa Chile 2026 que tendrán transmisión por TV este fin de semana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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Los partidos de la Copa Chile 2026 que tendrán transmisión por TV este fin de semana
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Este fin de semana arrancará la sexta fecha de la Copa Chile 2026 y TNT Sports transmitirá cuatro de los ocho partidos que están agendados para disputarse este sábado y domingo.

Uno de estos encuentros será el que protagonizará la UC ante San Luis en Quillota, este sábado.

Los otros ocho partidos de la sexta fecha de la Copa Chile se disputarán en distintas jornadas durante el mes de agosto.

De estos duelos que quedarán pendientes, la U jugará ante San Felipe el 5 de agosto; y Colo Colo enfrentará a Unión Española el 26 de agosto.

Revisa los partidos que tendrán transmisión este fin de semana:

Sábado 11 de julio

  • Magallanes vs. Audax Italiano. 15:00 horas. Estadio Municipal de San Bernardo
  • San Luis vs. Universidad Católica. 17:30 horas. Estadio "Lucio Fariña"

Domingo 12 de julio

  • Cobreloa vs. Deportes La Serena. 12:30 horas. Estadio Zorros del Desierto
  • Deportes Concepción vs. Deportes Puerto Montt. 17:30 horas. Estadio Huachipato

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