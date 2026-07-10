Tras un breve respiro y un alza de temperaturas durante el fin de semana, Chile se prepara para enfrentar una "nueva situación de importancia" en materia climática. Según explicó en Cooperativa Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el país entrará en una fase de inestabilidad prolongada a partir del próximo lunes, marcada por el avance de un sistema frontal que recorrerá gran parte de la geografía nacional.

"La atmósfera se está organizando tipo invierno. Entonces hay un sistema de alta presión en el Pacífico sur que va a bloquear los frentes que no crucen tan al sur y van a pasar por la zona central. El primer frente está cruzando en Aysén y hasta aproximadamente Los Ríos el lunes con lluvia en torno a los rangos normales a moderados", explicó el experto.

"De ahí va a seguir avanzando paulatinamente hacia el norte, alcanzando incluso acá la Región de Atacama posiblemente hacia el viernes, sábado. Y bueno, ahí las precipitaciones por el momento estarían con rango normal y un poquito tirado sobre lo normal", añadió Zúñiga.

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