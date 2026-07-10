"Un señor de la política": DC resalta legado de Krauss, pieza clave de la transición

El diputado Álvaro Órtiz, presidente de la Democracia Cristiana (DC), destacó el legado del exministro Enrique Krauss, quien falleció este viernes a los 94 años, y lo catalogó como "un señor de la política" y actor clave en la transición hacia la democracia tras la dictadura.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el timonel del partido expresó su tristeza tras recibir la noticia por parte de Alejandra Krauss, hija del exministro del Interior y secretaria nacional de la colectividad.

"Una persona más que trascendental, no solamente para nuestro partido, sino que para el país. Una persona seria, con visión de Estado, que ocupó diferentes cargos de responsabilidad: ministro, embajador, parlamentario, presidente nacional del partido. En el lugar donde estuvo, siempre lo hizo con prestancia, con claridad, pero ante todo con una seriedad y con una profundidad en cada uno de los cargos que desempeñó", expresó Ortiz.

"Hoy se nos ha ido un grande, se nos ha ido Enrique Krauss, el brazo derecho del hombre que fue capaz de conducir a Chile desde una dictadura hacia una democracia, como fue el presidente de la República, Patricio Aylwin Azócar. Su brazo derecho, su ministro del Interior", destacó.

Al ser consultado por el legado que dejó Krauss, el presidente de la DC aseguró que será recordado "como un señor de la política, una persona con códigos totalmente claros cuando llegaba a un acuerdo, cuando pensaba siempre en el bien de nuestro país y donde estuvo le dio siempre prestancia a esa responsabilidad".

"No vivió en la riqueza, vivió dignamente"

Para Ortiz, Enrique Krauss fue "un hombre muy generoso en transmitir sus conocimientos y que vivió no en la opulencia, no en la riqueza; vivió dignamente. No se enriqueció en los lugares donde estuvo, al revés".

"Esto nos da orgullo a nosotros como partido de decir que en muchos momentos de la historia de nuestro país hubo demócratas cristianos como Enrique Krauss. Hoy, donde lo más fácil es actuar de manera independiente, con mucho personalismo, con mucho individualismo, tenemos a personas como Enrique Krauss que nos deben recordar permanentemente el estilo que él", concluyó.