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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

Los partidos de la Copa Chile que tendrán transmisión por TV este fin de semana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Siete partidos serán emitidos por el canal oficial.

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Este fin de semana se disputará la tercera fecha de la Copa Chile 2026 y TNT Sports transmitirá siete de los 15 partidos en la agenda.

El día sábado, el canal oficial del torneo emitirá tres encuentros, con Coquimbo Unido, Universidad Católica y Colo Colo como protagonistas.

Y el domingo, serán cuatro partidos, uno de ellos el cruce entre U. de Chile y Santiago Wanderers.

Estos siete encuentros serán transmitidos en la señal TNT Sports Premium y en streaming a través de HBO Max.

Revisa la agenda de partidos con transmisión por TV:

Sábado 20 de junio

  • Coquimbo Unido vs. Deportes Iquique. 12:30 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"
  • Deportes Copiapó vs. Universidad Católica. 15:00 horas. Estadio "Luis Valenzuela"
  • Deportes Recoleta vs. Colo Colo. 17:30 horas. Estadio Santa Laura

Domingo 21 de junio

  • Huachipato vs. Deportes Puerto Montt. 12:30 horas. Estadio Huachipato
  • Deportes Temuco vs. Deportes Concepción. 15:00 horas. Estadio "Germán Becker"
  • Universidad de Chile vs. Santiago Wanderers. 17:30 horas. Estadio Nacional
  • O'Higgins vs. Unión Española. 20:00 horas. Estadio El Teniente

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