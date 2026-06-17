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Los partidos de la Copa Chile que tendrán transmisión por TV este fin de semana
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Siete partidos serán emitidos por el canal oficial.
Siete partidos serán emitidos por el canal oficial.
Este fin de semana se disputará la tercera fecha de la Copa Chile 2026 y TNT Sports transmitirá siete de los 15 partidos en la agenda.
El día sábado, el canal oficial del torneo emitirá tres encuentros, con Coquimbo Unido, Universidad Católica y Colo Colo como protagonistas.
Y el domingo, serán cuatro partidos, uno de ellos el cruce entre U. de Chile y Santiago Wanderers.
Estos siete encuentros serán transmitidos en la señal TNT Sports Premium y en streaming a través de HBO Max.
Revisa la agenda de partidos con transmisión por TV: