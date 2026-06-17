Los partidos de la Copa Chile que tendrán transmisión por TV este fin de semana

Este fin de semana se disputará la tercera fecha de la Copa Chile 2026 y TNT Sports transmitirá siete de los 15 partidos en la agenda.

El día sábado, el canal oficial del torneo emitirá tres encuentros, con Coquimbo Unido, Universidad Católica y Colo Colo como protagonistas.

Y el domingo, serán cuatro partidos, uno de ellos el cruce entre U. de Chile y Santiago Wanderers.

Estos siete encuentros serán transmitidos en la señal TNT Sports Premium y en streaming a través de HBO Max.

Revisa la agenda de partidos con transmisión por TV:

Sábado 20 de junio

Coquimbo Unido vs. Deportes Iquique. 12:30 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"

Deportes Copiapó vs. Universidad Católica. 15:00 horas. Estadio "Luis Valenzuela"

Deportes Recoleta vs. Colo Colo. 17:30 horas. Estadio Santa Laura

Domingo 21 de junio

Huachipato vs. Deportes Puerto Montt. 12:30 horas. Estadio Huachipato

Deportes Temuco vs. Deportes Concepción. 15:00 horas. Estadio "Germán Becker"

Universidad de Chile vs. Santiago Wanderers. 17:30 horas. Estadio Nacional