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Tópicos:
Deportes
| Fútbol
| Copa Chile
Marcador Virtual: Colo Colo vs. Audax Italiano
Marcador
Ficha
Copa Chile
Viernes, 25 de Septiembre de 2026 - 🕑20:00 horas
Estadio Nacional
Colo Colo
DT:
Fernando Ortiz
-
-
-
Árbitro:
Audax Italiano
DT:
Patricio Graff
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Francisco Cubillos
... Cargando Contenido
Copa Chile
Viernes, 25 de Septiembre de 2026 - 🕑20:00 horas
Estadio Nacional
Colo Colo
DT:
Fernando Ortiz
-
-
-
Árbitro:
Audax Italiano
DT:
Patricio Graff
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Francisco Cubillos
... Cargando Contenido
Campeonato
Copa Chile
Fecha y hora
25/09/2026, 20:00 hoars
Lugar
Estadio Nacional
Árbitro
Alineaciones
Colo Colo
Audax Italiano
No hay información disponible
No hay información disponible
Goles
Colo Colo
Audax Italiano
Tarjetas Amarillas
Colo Colo
Audax Italiano
Tarjetas Rojas
Colo Colo
Audax Italiano
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