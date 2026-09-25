Presupuesto 2027: Crecimiento de 1% inquieta a regiones y Servel

A cinco días del plazo para ingresar al Congreso el proyecto de Ley de Presupuestos 2027, el Gobierno anticipó que el gasto público crecería en torno al 1%. La estrechez fiscal ya genera preocupación por las rebajas que podrían afectar a distintos organismos.

Uno de los puntos de mayor tensión es el financiamiento de los gobiernos regionales, cuyos recursos podrían disminuir un 7% el próximo año. La cifra aún está sujeta a la presentación y tramitación del proyecto.

La presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Pamela Figueroa, también alertó sobre una eventual rebaja del 15% respecto de los recursos solicitados por el organismo.

"Los recursos solicitados son los que se requieren. No fue con el tejo pasado. Nosotros nunca hemos hecho un presupuesto con tejo pasado", dijo a CNN Chile.

El ministro de Defensa, Fernando Barros, abordó este viernes la estrechez presupuestaria durante una sesión de la comisión de zonas extremas de la Cámara, realizada en Punta Arenas.

"Efectivamente enfrentamos dificultades, no nos olvidemos que el primer recorte presupuestario fue en febrero. Y ya en febrero se hizo un recorte de 300 millones de dólares repartido entre distintas instituciones y ha seguido", aseveró.

Por su parte, el gobernador de Magallanes, Jorge Flies, manifestó su inquietud por el financiamiento regional: "tenemos una discusión de la Ley del Presupuesto, ya a ingresarse la próxima semana, de la que estamos muy atentos. Hemos discutido y conversado con el ministro (de Hacienda, Jorge) Quiróz por posibles rebajas presupuestarias y que nos tienen preocupados".

El diputado Jorge Díaz (DC), presidente de la comisión, sostuvo que "los recortes en todo ámbito han sido la tónica de la forma de administración de este Gobierno, pero lo más impactante es que ojalá este recorte no afecte a los presupuestos de los gobiernos regionales".

Marcel advierte que el Gobierno deberá ordenar prioridades

El exministro de Hacienda Mario Marcel también abordó la discusión presupuestaria y señaló que "es un espacio fiscal limitado en que el Gobierno y el ministro (Quiroz), vamos a ver cómo ordenan las prioridades y las compatibiliza con las obligaciones que también existen, porque también hay obligaciones por ley en materia de pensiones y en otras áreas".

"También hay ministerios que tienen una dinámica muy pesada como producto de fenómenos de más largo plazo, como es los gastos en salud ligados al envejecimiento de la población, así que hay muchas cosas que compatibilizar en este próximo presupuesto", agregó tras exponer ante la comisión asesora que estudia cambios a la arquitectura del Estado.

Gobierno afina el proyecto antes de su ingreso al Congreso

Durante la jornada, el Presidente José Antonio Kast y el biministro Claudio Alvarado encabezaron reuniones para afinar el proyecto. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, afirmó que su elaboración se realiza con rigurosidad técnica y profesional.

También se reunió el ministro del Trabajo, Tomás Rau, con integrantes de la mesa de reactivación laboral. En la cita revisaron iniciativas como el proyecto de sala cuna universal y medidas destinadas a impulsar el empleo.