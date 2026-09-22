Paulina de Allende-Salazar vuelve a la TV tras su abrupta salida de Mega

La periodista Paulina de Allende-Salazar regresa a la TV a tres años de su abrupta salida de Mega por decir al aire la palabra "paco".

Fue Televisión Nacional, canal donde trabajó durante más de dos décadas, quien confirmó el retorno de la comunicadora para hacerse cargo de un nuevo programa llamado "Zona de Control".

"TVN fue mi casa durante más de veinte años, así que inevitablemente me conecta con muchas personas, historias y momentos importantes de mi vida. Aquí crecí como periodista, aprendí muchísimo y construí una parte fundamental de mi carrera. Por eso hay emoción, cariño y, por supuesto, muchos recuerdos", destacó De Allende-Salazar.

En su nuevo espacio la periodista promete mostrar "cómo procedimientos que inicialmente parecen rutinarios pueden terminar revelando delitos y desarticulando redes de crimen organizado con alcance internacional", según TVN.

Paulina de Allende-Salazar debutará con "Zona de Control" el próximo domingo 4 de octubre.