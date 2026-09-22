Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago13.7°
Humedad59%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Televisión

Paulina de Allende-Salazar vuelve a la TV tras su abrupta salida de Mega

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La periodista conducirá un programa de investigación desde octubre.

Paulina de Allende-Salazar vuelve a la TV tras su abrupta salida de Mega
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La periodista Paulina de Allende-Salazar regresa a la TV a tres años de su abrupta salida de Mega por decir al aire la palabra "paco".

Fue Televisión Nacional, canal donde trabajó durante más de dos décadas, quien confirmó el retorno de la comunicadora para hacerse cargo de un nuevo programa llamado "Zona de Control".

"TVN fue mi casa durante más de veinte años, así que inevitablemente me conecta con muchas personas, historias y momentos importantes de mi vida. Aquí crecí como periodista, aprendí muchísimo y construí una parte fundamental de mi carrera. Por eso hay emoción, cariño y, por supuesto, muchos recuerdos", destacó De Allende-Salazar.

En su nuevo espacio la periodista promete mostrar "cómo procedimientos que inicialmente parecen rutinarios pueden terminar revelando delitos y desarticulando redes de crimen organizado con alcance internacional", según TVN.

Paulina de Allende-Salazar debutará con "Zona de Control" el próximo domingo 4 de octubre.

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada