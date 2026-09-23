Exaquero mundialista con La Roja Sub 20 fue detenido y quedó en prisión preventiva

Ronald Valladares, quien fue tercer arquero de la selección chilena sub 20 que terminó tercero en el Mundial de Canadá en 2007, fue detenido este fin de semana en las fondas de Fiestas Patrias en Concepción, ya que estaba prófugo de la Justicia.

Según informó el Diario de Concepción, Valladares, de 38 años, estaba siendo buscado por Carabineros por una doble orden de detención, por robo con sorpresa en Angol en 2021 y Puerto Montt 2024.

Tras ser detenido, quedó en prisión preventiva en la cárcel El Manzano, lugar en donde ha estado privado de libertad en otras ocasiones.

Valladares tiene un amplio historial con la Justicia; estuvo por primera vez en El Manzano en 2012, y posteriormente fue detenido por hurto con intimidación, robo en domicilio no habitado y otros delitos.

Uno de sus peores delitos fue en 2018, ya que estuvo prófugo por intento de homicidio en Pedro del Río.

Su prontuario también alcanza el extranjero: En 2019 fue detenido en España por robo con fuerza, y en 2020 en Francia, al integrar una banda que robaba celulares.