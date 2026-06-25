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Tópicos:
Deportes
| Fútbol
| Copa Chile
Marcador Virtual: Colo Colo vs. O'Higgins
Marcador
Ficha
Copa Chile
Jueves, 25 de Junio de 2026 - 🕑19:30 horas
Estadio Monumental
Colo Colo
DT:
Fernando Ortiz
-
-
-
Árbitro:
O'Higgins
DT:
Lucas Bovaglio
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Daniel Rojas
... Cargando Contenido
Copa Chile
Jueves, 25 de Junio de 2026 - 🕑19:30 horas
Estadio Monumental
Colo Colo
DT:
Fernando Ortiz
-
-
-
Árbitro:
O'Higgins
DT:
Lucas Bovaglio
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Daniel Rojas
... Cargando Contenido
Campeonato
Copa Chile
Fecha y hora
25/06/2026
Lugar
Estadio Monumental
Árbitro
Alineaciones
Colo Colo
O'Higgins
No hay información disponible
No hay información disponible
Goles
Colo Colo
O'Higgins
Tarjetas Amarillas
Colo Colo
O'Higgins
Tarjetas Rojas
Colo Colo
O'Higgins
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