Policía aplicará el código civil israelí en todo Cisjordania

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que la policía hebrea pasará a aplicar el código civil de su país en el territorio palestino ocupado de Cisjordania, maniobra que ha sido rechazada por la Autoridad Palestina, calificándola de "otro intento de afianzar la anexión ilegal".

El vicepresidente palestino, Hussein Al Sheikh, añadió que la medida supone una "flagrante violación del derecho internacional" y "los acuerdos firmados", e hizo un llamado al Consejo de Seguridad de la ONU para que intervenga ante la "ocupación" israelí.

Según los Acuerdos de Oslo II (1995), Cisjordania quedó dividida en tres partes: Área A, que abarca el 18% del territorio, bajo control civil y militar palestino; Área B (22%), con administración civil palestina y control de seguridad israelí; y Área C (60%), bajo control militar y competencias civiles -principalmente de edificación- a cargo de Israel.

Sobre el terreno, estas competencias en el Área C han sido aplicadas hasta ahora por un organismo cívico-militar israelí conocido como COGAT, y el plano de seguridad ha estado a cargo del Ejército.

No obstante, Katz asegura ahora que será la policía, con "las facultades y el presupuesto necesario", la institución responsable de la aplicación de la ley civil, como ocurre en el territorio soberano israelí.

Un anuncio "electoralista"

El titular de Defensa no desglosó qué competencias recaerían específicamente en la policía a partir de ahora ni tampoco se refirió al Área C en concreto, haciendo entender que fomentarán la proliferación de asentamientos colonos en el resto de los Territorios Palestinos Ocupados y que planean atribuirse su administración civil.

La medida, sin embargo, ha sido catalogada ya como "electoralista" en medios israelíes, cuando restan menos de dos meses y medio para que el país celebre comicios generales.

En su comunicado, Katz indicó que ya había ordenado al Ejército israelí preparar un plan para que, supuestamente, la policía asuma estas nuevas responsabilidades, y que toma esta medida por "la esperada subida del número de colonos en la zona, tras la decisión de establecer 104 nuevos asentamientos" en Cisjordania, que son ilegales para el derecho internacional.