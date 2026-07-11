Síguenos:
Escucha aquí ▼
Santiago
20.8°
Humedad
38%
+
+
+
País
Magazine
Deportes
Regiones
Arica y Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
O'Higgins
Maule
Ñuble
Biobío
Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Magallanes
Mundo
Opinión
Podcast
Multimedia
Audios
Fotos
Videos
Programas
Marcas & Negocios
Radio Cooperativa
Síguenos
Tópicos:
Deportes
| Fútbol
| Copa Chile
Marcador Virtual: San Luis vs. Universidad Católica
Marcador
Ficha
Copa Chile
Sabado, 11 de Julio de 2026 - 🕑17:30 horas
Estadio "Lucio Fariña", Quillota
San Luis
DT:
Humberto Suazo
-
-
-
Árbitro: Manuel Vergara
Universidad Católica
DT:
Daniel Garnero
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Daniel Rojas
... Cargando Contenido
Copa Chile
Sabado, 11 de Julio de 2026 - 🕑17:30 horas
Estadio "Lucio Fariña", Quillota
San Luis
DT:
Humberto Suazo
-
-
-
Árbitro: Manuel Vergara
Universidad Católica
DT:
Daniel Garnero
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Daniel Rojas
... Cargando Contenido
Campeonato
Copa Chile
Fecha y hora
11/07/26, 17:30 hrs.
Lugar
Estadio "Lucio Fariña", Quillota
Árbitro
Manuel Vergara
Alineaciones
San Luis
Universidad Católica
No hay información disponible
No hay información disponible
Goles
San Luis
Universidad Católica
Tarjetas Amarillas
San Luis
Universidad Católica
Tarjetas Rojas
San Luis
Universidad Católica
Llévatelo:
Las + leídas
8600
Impacto: Falleció Jayden Adams, seleccionado sudafricano en el Mundial 2026
1721
Los partidos de cuartos del Mundial 2026 que transmitirá Chilevisión
933
Detienen a Tea Time, ex Los Tetas, durante fiscalización en Providencia
En portada
"Hay que sacarnos las anteojeras": Ministra Chomali defendió colaboración con privados en Salud
Impacto: Falleció Jayden Adams, seleccionado sudafricano en el Mundial 2026
Manouchehri: Vodanovic jamás comunicó las negociaciones a la bancada PS