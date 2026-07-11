Squella: Nuestro legado debe ser que el Estado se convierta en promotor de la sociedad civil

El Partido Republicano realizó este sábado su consejo general ampliado en su sede en la comuna de Las Condes, en la que participó el Presidente José Antonio Kast y los ministros Martín Arrau, de Seguridad, y María Jesús Wulf, de Desarrollo Social.

El presidente republicano, Arturo Squella, destacó el rol que espera que tome el partido después haber llevado al Presidente José Antonio Kast a La Moneda.

"La parte importante del legado que nuestro Gobierno debe dejar para el futuro es pasar de un Estado que en la práctica ejercía como obstaculizador de la iniciativa de las personas, para convertirse en un verdadero promotor de las actividades de la sociedad civil", afirmó Squella.

En esa línea, explicó que "la sociedad civil, de la que muchas veces hablamos en los discursos y la contenemos en algunas políticas públicas, son quienes verdaderamente desarrollan el futuro de nuestra patria; y más aún, es de ellos de quienes depende el crecimiento de nuestro país, tan necesario que vuelva cuanto antes".

Pese a renunciar a su militancia al asumir el cargo, el Mandatario realizó un discurso de aproximadamente 40 minutos en el que abordó temas como su experiencia gobernando, la crisis de empleo, el crimen organizado y la batalla cultural.