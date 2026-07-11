A 4.118 sube el número de muertos en Venezuela tras doble terremoto

Venezuela sumó este viernes otros 229 muertos para llegar -al menos- a 4.118 fallecidos por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, mientras que la cifra de heridos se mantiene en 16.740, según el balance oficial.

La cifra de personas sin vivienda sigue en 17.907 y la de familias atendidas en 86.794, indicó el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, en su canal de Telegram.

El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que 17.266 personas se encuentran en un total de 89 campamentos transitorios.

El balance señala que se mantiene en 856 el número de edificios afectados y en 190 el de colapsados.

El diputado afirmó que 9.766 toneladas de alimentos han sido distribuidos, así como 13,9 millones de litros de agua.

Además, hay 30.076 efectivos militares y de fuerzas de seguridad desplegados y 29.843 voluntarios registrados.

Según el balance oficial, han ocurrido 1.171 réplicas desde el 24 de junio, entre ellas la de magnitud 3,9 que sacudió el viernes zonas del norte del país, sin que hasta el momento se haya informado de daños o víctimas.

La agencia de noticias EFE constató que cientos de personas bajaron de los edificios comerciales en Caracas tras este nuevo temblor.

En las redes sociales, los usuarios reportaron el desalojo de los edificios en sectores como La Candelaria, Los Ruices, Plaza Venezuela o Chacao en Caracas.

Por seguridad, los administradores de los edificios piden a las personas desalojar tras un temblor y permanecer un tiempo en las calles.