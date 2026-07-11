La AFA sufrió hackeo que envió mails sobre "arbitraje corrupto" en contra de Egipto

Un curioso revés sufrió la Asociación del Fútbol Argentino en plena preparación para los cuartos de final del Mundial 2026, con un hackeo por parte de seguidores egipcios tras su comentado duelo en octavos, marcado por reclamos hacia el arbitraje del francés François Letexier.

Según la agencia trasandina Noticias Argentinas, fue vulnerada una cuenta asociada a AFA Medios para enviar un correo electrónico a diversos periodistas señalando que "Argentina no ganó. La victoria fue arrebatada por decisiones arbitrales corruptas".

"Si no hay justicia en la cancha, no esperen paz en sus redes", añadió parte del mail que también apuntó a represalias mediante el arbitraje "por apoyar a Palestina" y cerró advirtiendo que "los faraones siempre se alzan. No olvidamos. No perdonamos".

Desde la AFA indicaron al referido medio que el hackeo se hizo con direcciones de correo electrónico, contraseñas y direcciones IP; información de su base de datos que había sido ofrecida en foros.

El ente rector del fútbol trasandino además le bajó el perfil al comunicado fraudulento que tuvo un "posible envío" desde una cuenta institucional y anunció trabajos para "esclarecer lo ocurrido y adoptar las medidas de seguridad necesarias".