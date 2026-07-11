Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago20.8°
Humedad38%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

La AFA sufrió hackeo que envió mails sobre "arbitraje corrupto" en contra de Egipto

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Hinchas egipcios vulneraron la seguridad de una cuenta institucional para divulgar su mensaje de reclamo.

La AFA sufrió hackeo que envió mails sobre
 EFE
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un curioso revés sufrió la Asociación del Fútbol Argentino en plena preparación para los cuartos de final del Mundial 2026, con un hackeo por parte de seguidores egipcios tras su comentado duelo en octavos, marcado por reclamos hacia el arbitraje del francés François Letexier.

Según la agencia trasandina Noticias Argentinas, fue vulnerada una cuenta asociada a AFA Medios para enviar un correo electrónico a diversos periodistas señalando que "Argentina no ganó. La victoria fue arrebatada por decisiones arbitrales corruptas".

"Si no hay justicia en la cancha, no esperen paz en sus redes", añadió parte del mail que también apuntó a represalias mediante el arbitraje "por apoyar a Palestina" y cerró advirtiendo que "los faraones siempre se alzan. No olvidamos. No perdonamos".

Desde la AFA indicaron al referido medio que el hackeo se hizo con direcciones de correo electrónico, contraseñas y direcciones IP; información de su base de datos que había sido ofrecida en foros.

El ente rector del fútbol trasandino además le bajó el perfil al comunicado fraudulento que tuvo un "posible envío" desde una cuenta institucional y anunció trabajos para "esclarecer lo ocurrido y adoptar las medidas de seguridad necesarias".

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada