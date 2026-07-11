Impacto: Falleció Jayden Adams, seleccionado sudafricano en el Mundial 2026

El mundo del fútbol se conmocionó tras reportarse el fallecimiento del futbolista Jayden Adams, a pocos días de terminar su participación en la Copa del Mundo 2026 junto a Sudáfrica.

El volante de 25 años, compañero de Marcelo Allende en Mamelodi Sundowns, murió este sábado 11 de julio, según la información del canal eNCA que luego ratificaron otros medios sudafricanos.

De acuerdo con la BBC, la Policía encontró su cuerpo en una casa en Schotschekloof, suburbio de Ciudad del Cabo y comenzó con la investigación protocolar.

Por el momento, la Federación Sudafricana de Fútbol y Mamelodi Sundowns han mantenido total reserva sobre el deceso de Adams, para resguardar la privacidad de la familia.

"En este momento las cosas aún están muy recientes. La familia no querría que la contactaran ahora mismo, no podrían responder a nadie", dijo su tutora legal, Brendine Johnson, en declaraciones reproducidas por The South African y Soccer Laduma.

"Esta pérdida nos ha destrozado a todos, justo después de regresar del Mundial, y luego recibir esta noticia... Tuve una conversación cercana con él el jueves. Estaba muy positivo sobre volver después del Mundial y ser campeón de la Copa Africana de Naciones. Nadie esperaba esto", sumó.

Jayden Adams se inició en Stellenbosch FC y jugó como volante ofensivo y puntero. Tras ser seleccionado en la sub 20 y sub 23 de Sudáfrica como una de sus promesas, se ganó un lugar en la Copa del Mundo 2026 en Norteamérica.

En la cita planetaria con los "Bafana Bafana" disputó los tres partidos de la fase de grupos, siendo titular en el partido inaugural contra México y el segundo partido ante Corea del Sur.