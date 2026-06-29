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Tópicos:
Deportes
| Fútbol
| Copa Chile
Marcador Virtual: Unión Española vs. Colo Colo
Marcador
Ficha
Copa Chile
Lunes, 29 de Junio de 2026 - 🕑19:30 horas
Estadio Santa Laura
Unión Española
DT:
Ronald Fuentes
-
-
-
Árbitro: Diego Flores
Colo Colo
DT:
Fernando Ortiz
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Ignacio Sepúlveda
... Cargando Contenido
Copa Chile
Lunes, 29 de Junio de 2026 - 🕑19:30 horas
Estadio Santa Laura
Unión Española
DT:
Ronald Fuentes
-
-
-
Árbitro: Diego Flores
Colo Colo
DT:
Fernando Ortiz
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Ignacio Sepúlveda
... Cargando Contenido
Campeonato
Copa Chile
Fecha y hora
29/06/2026 19:30 horas
Lugar
Estadio Santa Laura
Árbitro
Diego Flores
Alineaciones
Unión Española
Colo Colo
No hay información disponible
No hay información disponible
Goles
Unión Española
Colo Colo
Tarjetas Amarillas
Unión Española
Colo Colo
Tarjetas Rojas
Unión Española
Colo Colo
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