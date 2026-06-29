Policía australiana descubrió 110 kilos de cocaína en contenedor procedente de Chile

La policía de Sydney, Australia, incautó 110 kilos de cocaína escondidos dentro de un contenedor refrigerado que transportaba berries congelados procedentes de Chile.

De acuerdo a Portal Portuario, oficiales de la Fuerza Fronteriza australiana en Port Botany iniciaron una investigación el 24 de junio después de hallar paquetes sospechosos dentro de un contenedor refrigerado destinado al noroeste de Sydney.

Los agentes informaron el hallazgo de 110 ladrillos de polvo blanco comprimido que dieron positivo en cocaína. El lote tiene un valor estimado de 36 millones de dólares.

La Fuerza Fronteriza informó que las incautaciones de cocaína han aumentado un 23%, en comparación con el mismo periodo del año pasado.

La superintendente interina Noleen Shankar destacó la experiencia de los oficiales, quienes utilizan inteligencia y capacidades operativas avanzadas para proteger la frontera australiana.

Por su parte, el detective Aaron Burgess, de la Policía Federal, apuntó que se trata de una tendencia que los grupos criminales utilicen contenedores refrigerados para introducir drogas al país: "Las redes criminales que intentan traer drogas dañinas a nuestro país no tienen en cuenta la devastación que estas sustancias causan a individuos, familias y comunidades".

Las autoridades no informaron sobre el puerto de origen en Chile del contenedor contaminado.