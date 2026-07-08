Marcelo Morales conoció la dura sanción que recibió tras expulsión ante La Calera

El Tribunal de Disciplina de la ANFP entregó la resolución respecto a la sanción del lateral de Universidad de Chile Marcelo Morales quien fue expulsado en la derrota de los azules ante Unión La Calera por Copa Chile.

El defensor de los azules recibió una dura noticia, ya que el ente resolvió un castigo de tres fechas de suspensión, las cuales deberá cumplir exclusivamente en el torneo copero.

Pese a que el carrilero abandonó la cancha por doble amonestación, el informe arbitral del juez Piero Maza detalló airados reclamos e insultos por parte del futbolista antes de retirarse al vestuario, antecedentes que resultaron determinantes para la decisión del Tribunal.

Morales ya cumplió la primera de las tres fechas de sanción en la victoria de la U sobre Santiago Wanderers en Valparaíso, por lo que el segundo partido de castigo lo pagará en el duelo ante Unión San Felipe, el cual marcará el cierre de la fase grupal en agosto próximo.

De avanzar, la U perderá al zurdo en el primer partido de la ronda eliminatoria.