Ñublense logró su primer triunfo en la Copa Chile 2026 con victoria ante U. de Concepción

Ñublense logró sus primeros tres puntos en la Copa Chile 2026, al vencer por 4-2 a Universidad de Concepción en el Estadio "Nelson Oyarzún", en duelo pendiente de la primera fecha del Grupo F.

Alex Valdés abrió la cuenta para los chillanejos (7'), pero Cristopher Mesías lo igualó pasada la media hora de partido (34').

En la segunda parte, Ñublense volvió a tomar ventaja, con un penal ejecutado por Franco Rami (48'), pero otra vez los penquistas lo igualaron, con anotación de Osvaldo González tras asistencia de Mesías (63').

Sin embargo, poco duró la igualdad en Chillan, ya que Diego Sanhueza firmó el 3-2 parcial solo dos minutos después (65').

Finalmente, Ignacio Jeraldino se encargó de sellar el triunfo para Ñublense (80').

El resultado dejó a Ñublense en el tercer lugar, con tres puntos, mientras que los penquistas están últimos, sin unidades en dos partidos disputados; lidera Rangers, con seis unidades, igualado con Curicó Unido.

El próximo partido de Ñublense en la Copa Chile será este fin de semana, ante Rangers en Talca; y la U. de Conce visitará a Curicó Unido en La Granja.