Colo Colo venció a O'Higgins y quedó como líder del Grupo E en la Copa Chile

Colo Colo venció en la agonía 3-2 a O'Higgins, gracias a un tanto del delantero de 16 años Felipe Raipán, en el Estadio Monumental por la primera fecha de la Copa Chile y quedó como líder exclusivo del Grupo E del torneo.

El primer tiempo fue dominado por los albos, que comenzaron manejando la posesión del balón y lograron abrir el marcador con un remate desde el borde del área de Maximiliano Romero (24'). En los minutos finales, Joaquín Sosa (39') aumentó la ventaja, dejando a los Caciques con una sólida diferencia al descanso.

En la segunda parte, los dirigidos por Fernando Ortiz continuaron dominando en la cancha del Estadio Monumental, mientras que el "Capo de Provincia" intentaba encontrar respuestas para acercarse en el marcador. Hasta que, en el minuto 79', Felipe Faúndez anotó el descuento con un remate dentro del área.

Tres minutos más tarde, Thiago Vecino (82') igualó el partido, logrando una sorpresiva reacción de los dirigidos por Lucas Bovaglio, que volvieron a meterse en el encuentro ante el lamento de los locales.

Pero un certero cabezazo del joven delantero de los albos, Felipe Raipán (90+1'), le devolvió la ventaja y el triunfo al "Cacique". En la última jugada del encuentro, Alan Robledo fue expulsado por un fuerte codazo.

Con este resultado, Colo Colo quedó puntero del Grupo E, con seis puntos en dos encuentros disputados, mientras que O'Higgins marcha en el último lugar con tan solo una unidad.

El próximo partido de los albos será de visita ante Unión Española el lunes 29 de junio a las 19:30 horas, por su parte el "Capo de Provincia" jugará el domingo 28 de junio ante Deportes Recoleta a las 17:00 horas.