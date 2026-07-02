O'Higgins le propinó una dura goleada a Colo Colo en la Copa Chile

Colo Colo lamentó una dura derrota por 4-1 ante O'Higgins en el Estadio El Teniente de Rancagua por la segunda fecha de la fase de grupos en la Copa Chile y perdió el invicto en el Grupo E del torneo.

Los primeros pasajes del encuentro fueron completamente dominados por los locales, que salieron con todo en busca de abrir el marcador rápidamente y lo consiguieron a través de Francisco González (12'), quien aprovechó un buen pase en profundidad de Martín Sarrafiore.

En los minutos finales de la primera parte, Thiago Vecino (41') con un certero cabezazo dentro del área capitalizó un centro preciso de Francisco González, que permitio al "Capo de Provincia" irse con una ventaja considerable al descanso.

En el complemento, los dirigidos por Fernando Ortiz empezaron a ser protagonistas, asediando el arco de Jorge Peña en busca de un descuento que les permitiera meterse rápidamente en el partido. Sin embargo, no llegó el tanto y Arnaldo Castillo, al minuto 68, anotó el tercero y decretó la victoria de los celestes, que sumaron su primera victoria en la Copa Chile.

En los últimos pasajes del encuentro, Arnaldo Castillo (90') firmó su doblete de cabeza y decretó la goleada a favor del "Capo de Provincia".

En una de las últimas jugadas del partido, el árbitro Franco Jiménez cobró una falta de Miguel Brizuela sobre Jeyson Rojas dentro del área, y Arturo Vidal (90+4') anotó el descuento para los albos desde el punto penal.

Con este resultado, O'Higgins escaló hasta la segunda posición del Grupo E con cinco puntos, mientras que Colo Colo sigue como líder con nueve unidades.

El siguiente encuentro de los albos será de local ante Deportes Recoleta el lunes 6 de julio a las 19:30 horas, mientras que los celestes se medirán como visitantes frente a Unión Española el domingo 5 de julio a las 17:30 horas.

Ficha de O'Higgins vs. Colo Colo