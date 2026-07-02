Ministra Duco por shows de BTS: "Es imposible cancelar algo que nunca fue confirmado"

Tras las duras críticas que ha recibido en redes sociales por la decisión de no autorizar el uso del Estadio Nacional para los conciertos de BTS, la ministra del Deporte, Natalia Duco, defendió la negativa de Instituto Nacional de Deportes (IND) respecto al uso del coliseo de Ñuñoa y apuntó a la responsabilidad de la productora DG Medios por vender entradas para un concierto que "nunca fue confirmado"

Si bien dice lamentar la molestia generada en ARMY, nombre que recibe el fandom de los ídolos del K-pop, la titular de la cartera aseguró en conversación con TVN Deportes que "es imposible cancelar algo que nunca fue confirmado".

"El Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional del Deporte nunca confirmó, con los decretos de confirmación que se suelen hacer en estos casos, las fechas y se ha hecho común que las productoras salen a vender entradas sin estas confirmaciones", afirmó, apuntando directamente a la responsabilidad de la productora a cargo de los conciertos.

"La productora sabía que nosotros no le habíamos confirmado el decreto", recalcó.

Ante ello, Duco sostuvo que estas situaciones las "pagan los fans, como es ahora las ARMY, que están sufriendo la acción de haber comprado la entrada a un recinto donde nosotros, por características técnicas del concierto, que significa más de 600 toneladas para el pasto del Estadio Nacional, no pudimos confirmar".

"Nunca el pasto del Estadio Nacional ha recibido 600 toneladas en un escenario que es distinto al resto", dando cuenta del montaje del escenario central tipo 360° que trae el espectáculo del septeto coreano. "Va al centro y cubre todo el pasto", indicó, por lo cual impacta "a fechas deportivas que tiene de todo el resto del año".

Por ello, explicó la secretaria de Estado, se ofreció "la cancha sur para que pueda ser realizado en ese sector del Parque Estadio Nacional".

Duco insistió en que no se trata de "un tema del deporte contra la cultura", por lo que buscan dar alternativas para la realización de los shows, aunque aclaró que ninguna decisión "puede ser en prejuicio de la cartera del Deporte, eso sí no lo podemos permitir".

Los shows de los ídolos del K-pop -fijados para el 14, 16 y 17 de octubre- se encuentran completamente agotados y desde la productora DG Medios aún no se han pronunciado respecto a qué sucederá con las presentaciones.