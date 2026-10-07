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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

[Radio en vivo🎙] Antofagasta venció a la U por la ida de cuartos en la Copa Chile

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Sigue el partido minuto a minuto en Cooperativa.cl.

[Radio en vivo🎙] Antofagasta venció a la U por la ida de cuartos en la Copa Chile
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Universidad de Chile visita este miércoles a Deportes Antofagasta en el Estadio "Calvo y Bascuñán", en el duelo de ida correspondiente a los cuartos de final de la Copa Chile.

Sigue el desarrollo del partido en vivo y online junto a Cooperativa.cl:

Cuartos de final (Ida) - Copa Chile

1-0: 51' Bastián Tapia (ANT); 2-0: 57' José Bandez (ANT)

Repasa la llave en la Copa Chile 2026:

COPA CHILE - CUADRO
Octavos de final
Coquimbo Unido2  
Cobreloa1  
Universidad Católica10(2)
Unión La Calera10(4)
Deportes Antofagasta145
Deportes Iquique112
Universidad de Chile112
Everton011
Cuartos de final
Por definir   
Unión La Calera   
Deportes Antofagasta   
Universidad de Chile   
Semifinal
Por definir   
Por definir   

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