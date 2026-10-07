[Radio en vivo🎙] Antofagasta venció a la U por la ida de cuartos en la Copa Chile

Universidad de Chile visita este miércoles a Deportes Antofagasta en el Estadio "Calvo y Bascuñán", en el duelo de ida correspondiente a los cuartos de final de la Copa Chile.

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Cuartos de final (Ida) - Copa Chile

Deportes Antofagasta 2-0 Universidad de Chile. Finalizado. Estadio "Calvo y Bascuñán". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y escucha la transmisión de Cooperativa Deportes.

1-0: 51' Bastián Tapia (ANT); 2-0: 57' José Bandez (ANT)

Repasa la llave en la Copa Chile 2026: