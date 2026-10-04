Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile
[Radio en vivo 🎙] Colo Colo recibe a Puerto Montt en su revancha por cuartos de Copa Chile
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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La Copa Chile 2026 continúa con la disputa de las revanchas en cuartos de final, donde quedarán definidos tres de los cuatro semifinalistas del certamen.
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1-0: 76' Arnaldo Castillo (OHI); 2-0: 86' Ignacio Schor (OHI)