[Radio en vivo 🎙] Colo Colo recibe a Puerto Montt en su revancha por cuartos de Copa Chile

La Copa Chile 2026 continúa con la disputa de las revanchas en cuartos de final, donde quedarán definidos tres de los cuatro semifinalistas del certamen.

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Cuartos de final - Duelos de revancha

Martes 6 de octubre

Colo Colo vs. Deportes Puerto Montt (1-0 en la ida). 20:30 horas. Estadio Monumental.

Miércoles 21 de octubre

Universidad de Chile vs. Deportes Antofagasta. 20:00 horas. Estadio por confirmar.

Domingo 4 de octubre

O'Higgins 2-0 Deportes Concepción (1-0 en la ida). Finalizado. Estadio El Teniente. Escucha el relato de Cooperativa Deportes.

1-0: 76' Arnaldo Castillo (OHI); 2-0: 86' ‪Ignacio Schor (OHI)

Programación pendiente