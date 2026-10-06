Aníbal Mosa y La Roja: "Yo iría a buscar a Marcelo Bielsa"

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, habló con la prensa en la previa de la revancha de Colo Colo ante Puerto Montt por Copa Chile y abordó el futuro del fútbol chileno, dando a su gran candidato para conducir a La Roja.

El directivo albo fue consultado sobre el guiño de Alexis Sánchez a Fernando Ortiz como opción, señalando que "no tengo ningún temor" respecto a una salida del DT. "Estoy completamente tranquilo. Así de simple", reafirmó.

"Yo iría a buscar a Marcelo Bielsa, porque conoce el paño, conoce el país, sabe de la idiosincrasia chilena, conoce a los jugadores. Iría a buscar a Bielsa; si me preguntan a mí, ese es", apuntó.

Mosa argumentó que La Roja "necesita ese tonelaje, esa experiencia, y necesita un nombre que sea apoyado por la gente".

"Lo he hablado con los candidatos a presidente de la ANFP, estas elecciones y decisiones no se pueden tomar entre cuatro paredes sin escuchar a la calle. Aquí tiene que haber validaciones populares también, son muy importantes", añadió.

Elecciones en la ANFP: "Colo Colo no apoya a ninguna lista"

Por otra parte, Mosa reafirmó en la recta final de las inscripciones para postular a la presidencia de la ANFP que "Colo Colo no está apoyando ninguna lista en este momento".

"Nos hemos juntado a conversar con las personas que tienen intenciones de liderar esta ANFP y les hemos hecho saber que una vez que estén inscritas las listas, conozcamos los nombres y su programa, nos vamos a pronunciar", expuso.

Además, fue tajante en señalar que "es falso" que su sobrino Aziz Mosa, director de Blanco y Negro, integrará la lista de Jorge Yunge.

"Colo Colo no va a estar en ninguna lista, no va a apoyar a ninguna lista hasta que estén inscritas. En ese momento Colo Colo va a emitir una opinión. El peso político que tiene Colo Colo hace que tengamos que pensar de muy buena manera y tranquilamente a quién vamos a apoyar", reiteró.

"La honestidad, la transparencia, el trabajo; creo que son las cosas que ha carecido últimamente nuestro fútbol. Gente seria, que podamos vislumbrar en un mediano plazo de mejor manera. No nos olvidemos que a fines de 2027, una vez que se separe la Federación de la Asociación, tendrá que haber elecciones de nuevo. Yo diría que la lista que gane va a ser de transición", analizó.