Gobierno baja su reforma de seguridad y senadores presentarán nueva propuesta

La Moneda y senadores de oficialismo y oposición alcanzaron este martes un acuerdo para presentar una propuesta de reforma constitucional en materia de seguridad, luego de que la iniciativa de La Moneda fuera criticada por gran parte del arco político.

Los parlamentarios de las comisiones de Constitución, Pedro Araya (PPD), Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (Republicano) y de Seguridad Karim Bianchi (ind) e Iván Flores (DC) presentará mañana la iniciativa.

En ese sentido, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, señaló que "el Gobierno, tal como ha comprometido en las conversaciones privadas y también lo hemos dado a entender públicamente, dado ese trabajo y el respeto a los acuerdos, no vamos a perseverar con la reforma que habíamos ingresado en su minuto".

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, detalló sobre que "nos queda claro que el actual estado de emergencia va a contemplar elementos que recogen el diagnóstico que ha tenido el Gobierno del presidente José Antonio Kast, de poder enfrentar derechamente el crimen organizado y al terrorismo, y nos parece que lo que se nos planteó en esta reunión aborda debidamente el diagnóstico que ha tenido el Gobierno".

De lo trascendido, la moción parlamentaria de reforma contiene herramientas adicionales en el estado de excepción constitucional de emergencia. Además, el pretendido registro de bandas de crimen organizado no estará incluido en el, pues será materia de ley y no constitucional.

Por otro lado, el ministro Segpres, José García Ruminot, confirmó que el Gobierno ingresará esta semana por la Cámara Baja la insistencia para rehabilitar la tramitación para ampliar el plazo de detención con fines de concretar expulsiones administrativas.