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[Radio en vivo🎙] La U goleó a Antofagasta y superó los cuartos de Copa Chile
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Este jueves Universidad de Chile recibe a Antofagasta en el Estadio Santa Laura con la misión de revertir la serie de cuartos de final de Copa Chile, donde se encuentra en desventaja de dos goles.
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1-0: 45+2' Octavio Rivero (UCH); 2-0: 57' Octavio Rivero (UCH); 3-0: 77' Agustín Arce (UCH); 4-0: 79' Eduardo Vargas (UCH)