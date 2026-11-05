[Radio en vivo🎙] La U goleó a Antofagasta y superó los cuartos de Copa Chile

Este jueves Universidad de Chile recibe a Antofagasta en el Estadio Santa Laura con la misión de revertir la serie de cuartos de final de Copa Chile, donde se encuentra en desventaja de dos goles.

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Universidad de Chile 2-0 Deportes Antofagasta, Finalizado. Estadio Santa Laura. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y escucha la transmisión de Cooperativa Deportes.

1-0: 45+2' Octavio Rivero (UCH); 2-0: 57' Octavio Rivero (UCH); 3-0: 77' Agustín Arce (UCH); 4-0: 79' Eduardo Vargas (UCH)