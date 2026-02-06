Santa Cruz batió a Magallanes y extendió el liderato de su grupo en la Copa Chile

Deportes Santa Cruz venció por 1-2 a Magallanes en su visita al Estadio Municipal de San Bernardo, en el inicio de la segunda fecha de la Copa Chile 2026.

El encuentro estuvo parejo y sin goles hasta el tramo final, cuando la primera anotación llegó después de los 80 minutos de partido.

Cristián Pardo abrió el marcador para Deportes Santa Cruz (83'), aunque cinco minutos después Matías Fredes marcó el empate para Magallanes (88').

Cuando parecía que el encuentro teminaba en igualdad, Pardo repitió para firmar su doblete y dar la victoria a Santa Cruz (90+2').

Con este resultado, Deportes Santa Cruz quedó en primer lugar del Grupo G de la Copa Chile con seis unidades, a falta que Audax Italiano y Palestino hagan su debut.

El próximo partido de ambos equipos será cuando comience la Liga de Ascenso 2026. Deportes Santa Cruz visitará a San Marcos de Arica el viernes 20 de febrero a las 20:00 horas (23:00 GMT); mientras que Magallanes jugará como forastero ante Curicó Unido el lunes 23 de febrero en horario a confirmar.

En la Copa Chile, en tanto, la gerencia de ligas profesionales de la ANFP aún no ha entregado la programación de las fechas restantes de la fase grupal.