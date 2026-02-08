EE.UU. da especial gesto a Kast: Marco Rubio vendrá al cambio de mando

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, asistirá al cambio de mando en el que el Presidente electo, José Antonio Kast, tomará el poder y sustituirá a Gabriel Boric.

De acuerdo con La Tercera, el dato se conoció informalmente esta semana en el entorno del futuro Mandatario, mientras que para la Cancillería chilena constituye un fuerte gesto de la Administración Trump de fortalecer los vínculos con nuestro país.

Esto, ya que el Departamento de Estado de EE.UU. envía, por lo general, al secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental a las ceremonias de traspaso de mando, tal como ocurrió en marzo de 2022 cuando asumió Boric y, más recientemente, el 8 de noviembre pasado en Bolivia, con la llegada de Rodrigo Paz.

La última vez que una autoridad estadounidense de mayor rango asistió a un cambio de mando en Chile fue en 2014, cuando Michelle Bachelet asumió su segundo Gobierno a ojos del entonces vicepresidente -y actual expresidente- Joe Biden.

Por ello, la presencia de Marco Rubio en territorio nacional marca una diferencia en la relación entre EE.UU. y Chile, sobre todo tras el congelamiento de los acercamientos con Washington bajo el mandato del Presidente Boric y las constantes críticas que ha emitido contra su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Por su parte, el secretario de Estado norteamericano ya ha tenido citas con Kast: ambos se reunieron en 2021 cuando el exdiputado realizó una gira por Washington durante su campaña presidencial y Rubio, en ese entonces, era senador por del estado de Florida.

Asimismo, tanto en sus redes sociales como por llamada telefónica, la autoridad estadounidense felicitó a Kast luego de su victoria presidencial en el balotaje realizado en diciembre pasado.