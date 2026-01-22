Síguenos:
Deportes | Fútbol | Copa Chile

Sólo con equipos del Ascenso: La ANFP programó fechas de la Copa Chile 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los partidos se jugarán en paralelo al comienzo de la Liga de Primera.

Sólo con equipos del Ascenso: La ANFP programó fechas de la Copa Chile 2026
La ANFP dio a conocer este jueves la programación de las dos primeras fechas de las Copa Chile 2026, que arrancará sólo con partidos entre los equipos del Ascenso, ya que se jugará en paralelo en el mismo fin de semana en que arranca la Liga de Primera.

El torneo arrancará con el duelo entre Antofagasta y Cobreloa el 30 de enero, mientras que Unión Española tendrá su debut el domingo 1 de febrero, ante Deportes Recoleta.

Revisa la programación de los partidos:

Fecha 1

Viernes 30 de enero

  • Deportes Antofagasta vs. Cobreloa. 19:00 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán"

Sábado 31 de enero

  • Deportes Puerto Montt vs. Deportes Temuco. 18:00 horas. Etsadio Chinquihue
  • Deportes Copiapó vs. San Luis. 20:00 horas. Estadio "Luis Valenzuela"
  • Deportes Santa Cruz vs. Magallanes. 20:00 horas. Estadio "Joaquín Muñoz"
  • Deportes Iquique vs. San Marcos de Arica. 20:30 horas. Estadio Tierra de Campeones

Domingo 1 de febrero

  • Deportes Recoleta vs. Unión Española. 18:00 horas. Estadio Municipal "Leonel Sánchez"
  • Unión San Felipe vs. Santiago Wanderers. 18:00 horas. Estadio Municipal de San Felipe
  • Curicó Unido vs. Rangers de Talca. 20:30 horas. Estadio "Joaquín Muñoz"

Fecha 2

Sábado 7 de febrero

  • Deportes Temuco vs. Deportes Puerto Montt. 18:00 horas. Estadio "Germán Becker"
  • Magallanes vs. Deportes Santa Cruz. 18:00 horas. Estadio Municipal de San Bernardo
  • Santiago Wanderers vs. Unión San Felipe. 19:00 horas. Estadio "Elías Figueroa"
  • San Luis vs. Deportes Copiapó. 20:00 horas. Estadio "Lucio Fariña"
  • San Marcos de Arica vs. Deportes Iquique. 20:30 horas. Estadio "Carlos Dittborn"

Domingo 8 de febrero

  • Rangers vs. Curicó Unido. 18:00 horas. Estadio Fiscal de Talca
  • Unión Española vs. Deportes Recoleta. 18:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida
  • Cobreloa vs. Deportes Antofagasta. 19:00 horas. Estadio Zorros del Desierto

