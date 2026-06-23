Un Audax Italiano con aires renovados venció a Palestino en la Copa Chile

Audax Italiano, en su primer partido tras la salida de Gustavo Lema, celebró un triunfo por 1-2 sobre Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna, en duelo pendiente de la primera fecha del Grupo G de la Copa Chile.

El elenco itálico venía de un amargo estreno ante Deportes Santa Cruz, sufriendo una derrota que derivó en renuncia de su entrenador después de una serie de irregulares resultados a lo largo de la temporada, dando paso al interinato de Pablo Álvarez.

Todo se puso cuesta arriba para los baisanos pasada la media hora de juego con la expulsión del delantero Nelson Da Silva (31'), desordenando el plan del técnico Guillermo Farré.

Por si fuera poco, apenas seis minutos después llegó el desafortunado autogol del portero Sebastián Pérez que no alcanzó a sacar la pelota antes de que esta traspasara la línea, desatando los festejos itálicos.

Sin embargo, el elenco tetracolor no bajó los brazos y consiguió emparejar las cifras en el epílogo del cotejo gracias al exseleccionado nacional Enzo Roco, quien sacó provecho de su altura para rematar de cabeza un centro de Jason León (81').

Pero en los descuentos, con el árbitro ad portas de pitar el final, Vicente Zenteno habilitó a un Franco Troyansky que sacó un zapatazo cruzado para sentenciar la victoria de los floridanos (90+6').

De esta manera, los tanos dieron vuelta la página después del traspié cosechado en su estreno, igualando los tres puntos de los árabes pero con menor diferencia de gol.

Este sábado a las 17:00 horas, Palestino enfrentará a Deportes Santa Cruz y apenas media hora después, Audax Italiano se verá las caras con Magallanes.