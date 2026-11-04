Unión La Calera cayó con Coquimbo Unido en la ida de cuartos de Copa Chile

Unión La Calera y Coquimbo Unido vuelven a medir fuerzas este miércoles en el Estadio "Nicolás Chahuán" para dar inicio a su llave de cuartos de final en la Copa Chile, a solo cinco días de su último cruce por la Liga de Primera.

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Miércoles 4 de noviembre

Unión La Calera 0-2 Coquimbo Unido, Finalizado. Estadio "Nicolás Chahuán".

0-1: 27' Elvis Hernández (COQ); 0-2: 53' Alejandro Camargo (COQ)