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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

Unión La Calera cayó con Coquimbo Unido en la ida de cuartos de Copa Chile

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

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Unión La Calera cayó con Coquimbo Unido en la ida de cuartos de Copa Chile
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Unión La Calera y Coquimbo Unido vuelven a medir fuerzas este miércoles en el Estadio "Nicolás Chahuán" para dar inicio a su llave de cuartos de final en la Copa Chile, a solo cinco días de su último cruce por la Liga de Primera.

Sigue el partido en Cooperativa.cl:

Miércoles 4 de noviembre

  • Unión La Calera 0-2 Coquimbo Unido, Finalizado. Estadio "Nicolás Chahuán".

0-1: 27' Elvis Hernández (COQ); 0-2: 53' Alejandro Camargo (COQ)

Unión La Calera vs. Coquimbo Unido

Unión La Calera (DT: John Armijo) 4-2-3-1
22 B. Astudillo
3 N. Palma
13 P. Valero
26 M. Maturana
21 V. Torrente
29 J. Soto
8 Y. Leiva
30 M. Fernández
28 C. López
7 B. Oyarzo
19 M. C. López [C]
Coquimbo Unido (DT: Hernán Caputto) 4-2-3-1
12 L. Pratto
39 Y. Blanco
18 P. Rodríguez
31 D. Pereira
8 A. Camargo
23 M. Zepeda
26 L. Soza
4 E. Hernández
19 J. Arancibia
28 S. Cabrera [C]
1 G. Flores

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