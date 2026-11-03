Unión La Calera y Coquimbo Unido vuelven a medir fuerzas en el inicio de su llave por Copa Chile

Unión La Calera y Coquimbo Unido vuelven a medir fuerzas este miércoles, desde las 19:00 horas (22:00 GMT) en el Estadio "Nicolás Chahuán", en el inicio de su llave de cuartos de final de la Copa Chile, solo cinco días despues del partido que jugaron en la Liga de Primera.

El pasado viernes 30 de octubre ambos elencos se enfrentaron en el "Francisco Sánchez Rumoroso" y el triunfo fue para los aurinegros sobre los colistas, por 1-0 y con un jugador menos, por la expulsión de Sebastián Cabrera.

En Copa Chile, el panorama de los caleranos es totalmente diferente a su complejo presente en la Liga de Primera: En la fase de grupos avanzó en el segundo lugar, por debajo de la U, y en octavos de final dio el golpe al eliminar en los penales a Universidad Católica.

Coquimbo, por su lado, fue el mejor del Grupo A y en octavos despachó con un 4-2 global a Cobreloa. Pese a jugar como visita, afronta como favorito el duelo de ida, considerando también el último antecedente con los cementeros.

José Cabero será el encargado de arbitrar el encuentro, que no contará con la tecnología del VAR.

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