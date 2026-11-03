Demócratas obtienen victorias claves y se acercan a obtener mayoría en Senado de EE.UU.

Los primeros resultados de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos apuntan a una victoria demócratas en ambas cámaras del Congreso, con conquistas claves en el Senado (Carolina del Norte y Georgia).

Las últimas proyecciones ya dan cuenta de que los demócratas lograrán arrebatarle la Cámara de Representantes al Partido Republicano, donde ostentaban la mayoría.

En estos comicios, los conservadores se juegan también la mayoría que mantiene en el Senado, lastrados por la impopularidad de Trump, los efectos de sus políticas y la guerra iniciada por EE.UU. e Israel contra Irán hace más de ocho meses.

En las elecciones de medio mandato están en juego 35 escaños del Senado, los 435 de la Cámara de Representantes y más de 30 gobernaciones estatales.

El Senado

Los demócratas arrebataron este martes a los republicanos el escaño de Carolina del Norte en el Senado, una victoria que las encuestas daban por descontada. Roy Cooper, exgobernador del estado, se impuso al republicano Michael Whatley, expresidente del Comité Nacional Republicano.

El senador demócrata Jon Ossoff logró asimismo una victoria clave para el control del Senado de Estados Unidos al retener su escaño en Georgia frente al candidato republicano Mike Collins, según las proyecciones de los principales medios del país.

La candidata demócrata al senado por Carolina del Sur, Annie Andrews, dio la sorpresa al imponerse a la republicana Darline Graham, que ocupaba temporalmente el escaño de su hermano, el fallecido Lindsey Graham, que lo había mantenido como plaza conservadora desde 2003.

Los republicanos retienen varios de los escaños del Senado en los que tradicionalmente se imponen, entre ellos los de Virginia Occidental, Wyoming y Tennessee y Florida, aunque Ashley Moody se impuso por un margen de solo tres puntos a la demócrata Angie Nixon.

Los demócratas retuvieron este martes los escaños del Senado en varios estados de la costa este, los primeros en cerrar los colegios electorales. Según las proyecciones de medios, ganaron en Virginia, Massachusetts, Delaware, Nueva Jersey, Rhode Island e Illinois.

Para alcanzar la mayoría de 51 escaños en la Cámara Alta, los demócratas, que tienen 46 y cuentan con el apoyo de dos independientes, necesitan conservar los puestos que defienden y arrebatar al menos cuatro a los republicanos, que tienen 53, de los seis estados en disputa: Alaska, Iowa, Kansas, Maine Ohio y Texas.

La Cámara de Representantes

La congresista estadounidense Kathy Castor conservó uno de los últimos feudos demócratas en Florida al vencer en el distrito 14 de Florida, rediseñado para favorecer a los republicanos por orden del presidente Donald Trump, según proyectan medios como el Washington Post.

El demócrata Jared Moskowitz revalidó su escaño en la Cámara de Representantes al imponerse al republicano Scott Singer en el distrito 25 de Florida, pese a competir bajo un nuevo mapa electoral aparentemente favorable a los conservadores.

Entre las contiendas que podrían definir el control de la Cámara destacan las de los distritos 22 y 48 de California. En el primero, el demócrata latino Randy Villegas aspira a arrebatar el escaño al republicano David Valadao; en el segundo, redibujado, los demócratas buscan otra oportunidad de sumar un asiento.

Hitos en las Gobernaciones

El republicano Byron Donalds fue elegido este martes nuevo gobernador de Florida tras imponerse al demócrata David Jolly, y se convertirá en el primer mandatario negro en la historia del estado, según las proyecciones de los canales Fox News y NBC.

La demócrata Keisha Lance Bottoms será a su vez la primera gobernadora negra tras vencer en las elecciones en Georgia, estado del sur del país que es clave por ser uno de los más disputados de los comicios presidenciales, según proyecciones.

La demócrata Kathy Hochul fue mientras reelegida gobernadora del estado de Nueva York con una amplia ventaja frente al candidato republicano Bruce Blakeman, según proyecciones de NBC y CBS.