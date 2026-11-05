[VIDEO] Agustín Arce remató de primera y firmó el tercero de la U contra Antofagasta

El volante Agustín Arce, después de varios intentos, tuvo su gol y firmó el 3-0 parcial de Universidad de Chile contra Antofagasta en Santa Laura, en la revancha de cuartos de final de la Copa Chile.

Arce recibió solo tras un centro de Fabián Hormazábal y remató de primera, superando la resistencia del arquero Juan Pablo Cisternas (77').

Revisa el gol de Arce, que dejó el marcador global 3-2 a favor de la U en la llave de cuartos: