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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

[VIDEO] Agustín Arce remató de primera y firmó el tercero de la U contra Antofagasta

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El volante remató en el área tras un centro de Fabián Hormazábal.

[VIDEO] Agustín Arce remató de primera y firmó el tercero de la U contra Antofagasta
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El volante Agustín Arce, después de varios intentos, tuvo su gol y firmó el 3-0 parcial de Universidad de Chile contra Antofagasta en Santa Laura, en la revancha de cuartos de final de la Copa Chile.

Arce recibió solo tras un centro de Fabián Hormazábal y remató de primera, superando la resistencia del arquero Juan Pablo Cisternas (77').

Revisa el gol de Arce, que dejó el marcador global 3-2 a favor de la U en la llave de cuartos: 

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