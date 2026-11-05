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[VIDEO] Agustín Arce remató de primera y firmó el tercero de la U contra Antofagasta
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Autor: Redacción Cooperativa
El volante remató en el área tras un centro de Fabián Hormazábal.
El volante remató en el área tras un centro de Fabián Hormazábal.
El volante Agustín Arce, después de varios intentos, tuvo su gol y firmó el 3-0 parcial de Universidad de Chile contra Antofagasta en Santa Laura, en la revancha de cuartos de final de la Copa Chile.
Arce recibió solo tras un centro de Fabián Hormazábal y remató de primera, superando la resistencia del arquero Juan Pablo Cisternas (77').
Revisa el gol de Arce, que dejó el marcador global 3-2 a favor de la U en la llave de cuartos: