Cadáver de una mujer fue encontrado en compuertas del río Mapocho

El cadáver de una mujer fue encontrado esta jornada en las compuertas del río Mapocho, en la comuna de Santiago.

Según los antecedentes, el cuerpo fue luego arrastrado por la corriente en el sector de Puente Loreto, hasta donde llegó personal del GOPE de Carabineros, Bomberos y la PDI, a fin de desarrollar las labores de rescate.

El persecutor de la Fiscalía de Flagrancia Centro Norte Luis Contardo informó que, "durante el transcurso de la tarde, (se comunicó) el hallazgo en las compuertas de un cuerpo atorado que, posteriormente, habría bajado por el cauce del río".

"En base a eso, se dispuso el trabajo en el lugar de personal de la Brigada de Homicidios de la PDI, en compañía del GOPE de Carabineros y Bomberos, que lograron recuperar el cuerpo, determinándose que corresspondía a una mujer", agregó.

El fiscal indicó que el cadáver aún no está identificado y que se realizan diligencias para determinar la causa de muerte.

El operativo de rescate tardó más de tres horas y generó una alta congestión en la esquina de la Avenida Santa María con la calle Manuel Rodríguez, a un costado del acceso de la Costanera Norte, donde la primera pista aún se encuentra cortada.