Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

[VIDEO] Copa Chile: Hinchas de Iquique protagonizaron incidentes en Arica

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los hechos se registraron en el Estadio "Carlos Dittborn".

[VIDEO] Copa Chile: Hinchas de Iquique protagonizaron incidentes en Arica
Un puñado de hinchas de Deportes Iquique protagonizó incidentes en el Estadio "Carlos Dirttborn" en el marco del duelo ante San Marcos de Arica por Copa Chile.

Los forofos se enfrentaron a parciales locales con golpes de puño en registros que fueron subidos por usuarios de Instagram.

Mira acá el video

