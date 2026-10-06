[VIDEO] La pelota no rodaba: La revisión a la cancha del suspendido Colo Colo vs. Puerto Montt

El partido de revancha entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt terminó suspendido, pues la intensa lluvia en la capital afectó la cancha del Estadio Monumental e impidió el inicio de la segunda etapa.

La primera etapa ya había tenido un desarrollo altamente perjudicado por las pozas y poco recorrido del balón sobre el césped. Culminado el entretiempo reglamentario, el árbitro Francisco Soriano salió a revisar el terreno.

Fue evidente que el esférico no daba bote en el área chica del sector norte: Coloquialmente, se "chantó" en el césped. Luego de unos pocos momentos el juez volvió a camarines, conversó con los capitanes y confirmó la suspensión al paso de los minutos.

- Así fue la revisión a la cancha "David Arellano" del Monumental: