[VIDEO] La pelota no rodaba: La revisión a la cancha del suspendido Colo Colo vs. Puerto Montt
El árbitro Francisco Soriano rápidamente constató el mal estado del terreno producto de las precipitaciones.
El árbitro Francisco Soriano rápidamente constató el mal estado del terreno producto de las precipitaciones.
El partido de revancha entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt terminó suspendido, pues la intensa lluvia en la capital afectó la cancha del Estadio Monumental e impidió el inicio de la segunda etapa.
La primera etapa ya había tenido un desarrollo altamente perjudicado por las pozas y poco recorrido del balón sobre el césped. Culminado el entretiempo reglamentario, el árbitro Francisco Soriano salió a revisar el terreno.
Fue evidente que el esférico no daba bote en el área chica del sector norte: Coloquialmente, se "chantó" en el césped. Luego de unos pocos momentos el juez volvió a camarines, conversó con los capitanes y confirmó la suspensión al paso de los minutos.
- Así fue la revisión a la cancha "David Arellano" del Monumental: