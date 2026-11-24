A través del sitio web del Campeonato Chileno, la ANFP anunció la programación para la última fecha de la Liga de Primera 2026, con la particularidad de tener a Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica jugando en simultáneo.

Los tres conjuntos saltarán el domingo 6 de diciembre a las 18:00, debido a sus partidos serán decisivos tanto por el "Chile 2" que pelean la U y la UC como por la definición del descenso.

Universidad de Chile recibirá a Unión La Calera, mientras Colo Colo visitará a Cobresal y Universidad Católica hará lo propio ante Universidad de Concepción.

Pero la agenda no termina ahí, pues Audax Italiano y O'Higgins por el momento también tienen posibilidades matemáticas de perder la categoría. Así, será una maratónica jornada de cinco partidos a la par.

Cabe apuntar que la programación está sujeta a cambios dependiendo de los resultados en la penúltima fecha.

- Revisa la agenda para la fecha 30:

Sábado 5 de diciembre

Deportes Limache vs. Deportes Concepción . 20:30 horas. Estadio "Lucio Fariña"

. 20:30 horas. Estadio "Lucio Fariña" Palestino vs. Everton . 20:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna

. 20:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna Huachipato vs. Ñublense. 20:30 horas. Estadio Hachipato

Domingo 6 de diciembre