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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

[VIDEO] Maxi Romero marcó de cabeza y adelantó a Colo Colo ante Unión Española

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El atacante argentino se impulsó para cabecear un centro de Leandro Hernández.

[VIDEO] Maxi Romero marcó de cabeza y adelantó a Colo Colo ante Unión Española
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Maximiliano Romero fue el encargado de adelantar a Colo Colo sobre Unión Española en su duelo por el Grupo E de la Copa Chile. El argentino se impulsó para cabecear un centro de Leandro Hernández y poner el 0-1 en el Santa Laura.

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