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[VIDEO] Maxi Romero marcó de cabeza y adelantó a Colo Colo ante Unión Española
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El atacante argentino se impulsó para cabecear un centro de Leandro Hernández.
El atacante argentino se impulsó para cabecear un centro de Leandro Hernández.
Maximiliano Romero fue el encargado de adelantar a Colo Colo sobre Unión Española en su duelo por el Grupo E de la Copa Chile. El argentino se impulsó para cabecear un centro de Leandro Hernández y poner el 0-1 en el Santa Laura.