Paraguay dio la sorpresa tras eliminar en penales a Alemania en 16avos

Paraguay dio la sorpresa en el Mundial 2026 tras empatar 1-1 en tiempo reglamentario y eliminar por penales (4-3) a Alemania en el Gillete Stadium de Boston por los 16avos de final.

El primer tiempo fue parejo, con ocasiones para ambos equipos y un juego cortado en la mitad de la cancha. Los dirigidos por Gustavo Alfaro apostaron por las contras para hacerle daño a los europeos y lo consiguieron en los minutos finales de la primera parte, gracias a un gran centro de Matías Galarza Fonda que Julio Enciso (42') cabeceó de manera impecable, desatando la locura de los sudamericanos, que se fueron en ventaja al descanso.

En el comienzo del complemento, Alemania dominó el juego y salió en busca del empate. Lo consiguió con un cabezazo de su delantero Kai Havertz (54'), quien desvió un centro de Florian Wirtz e igualó el marcador. Pese a este golpe, la selección albirroja no bajó los brazos y siguió con el mismo libreto para contrarrestar el juego bávaro.

Debido a la igualdad en los 90 minutos, se disputó un alargue. En ese tiempo extra, Alemania siguió insistiendo y logró el segundo tanto con un certero cabezazo de Jonathan Tah (104'), pero el gol terminó siendo anulado tras una revisión del VAR. El árbitro Jalal Jayed invalidó la jugada por una falta de Waldemar Anton sobre el portero Orlando Gil, que le impidió salir a cortar el centro.

Paraguay siguió sosteniendo el empate ante el asedio alemán y forzó la tanda de penales para definir el pase a octavos de final. En el inicio de la definición, Orlando Gil atajó de gran manera el disparo de Kai Havertz. A partir de ese momento, Mauricio, Gustavo Gómez y Matías Galarza Fonda convirtieron sus penales para los sudamericanos, mientras que Joshua Kimmich y Jamal Musiala también anotaron los suyos de manera certera.

Hasta que llegó el cuarto lanzamiento de cada selección, el guardameta guaraní se volvió a lucir al atajar el remate de Nick Woltemade. Cuando Antonio Sanabria tenía la chance de anotar y darle la clasificación a Paraguay, falló al intentar ajustar demasiado su disparo. Nadiem Amiri convirtió el quinto penal para los bávaros, y Fabián Balbuena volvió a desperdiciar la oportunidad para poner a los sudamericanos por delante.

Cuando llegaron a los remates decisivos, Jonathan Tah elevó su disparo por encima del travesaño del arco defendido por Orlando Gil. Esa falla le dio a la albirroja la tercera oportunidad para sellar su clasificación, y el central José Canale no la desaprovechó: convirtió su penal y le dio a Paraguay un histórico pase a octavos de final de un Mundial.

Ahora, Paraguay debe esperar a su rival del duelo entre Francia y Suecia que se jugará este miércoles. El duelo por octavos de final está programado para el sábado 4 de julio en el Lincoln Financial Field de Filadelfia a las 17:00 horas (21:00 GMT).