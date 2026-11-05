[VIDEO] Rivero repitió e igualó para la U la serie ante Antofagasta en la Copa Chile

Universidad de Chile consiguió igualar el marcador global de la serie ante Deportes Antofagasta en los cuartos de final de la Copa Chile, con el segundo gol anotado por Octavio Rivero este jueves en Santa Laura.

Rivero había marcado antes del descanso y volvió a celebrar en el minuto 57. Agustín Arce intentó rematar al arco y tras un rebote del arquero Juan Cisternas, el canterano azul levantó el centro y el "Pintón" cabeceó al pórtico descubierto para el 2-0 parcial (2-2 en el global).

Revisa el gol de Rivero para su doblete ante Antofagasta: