Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago17.3°
Humedad58%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

[VIDEO] Rivero repitió e igualó para la U la serie ante Antofagasta en la Copa Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El uruguayo anotó un doblete este jueves en Santa Laura.

[VIDEO] Rivero repitió e igualó para la U la serie ante Antofagasta en la Copa Chile
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Universidad de Chile consiguió igualar el marcador global de la serie ante Deportes Antofagasta en los cuartos de final de la Copa Chile, con el segundo gol anotado por Octavio Rivero este jueves en Santa Laura.

Rivero había marcado antes del descanso y volvió a celebrar en el minuto 57. Agustín Arce intentó rematar al arco y tras un rebote del arquero Juan Cisternas, el canterano azul levantó el centro y el "Pintón" cabeceó al pórtico descubierto para el 2-0 parcial (2-2 en el global).

Revisa el gol de Rivero para su doblete ante Antofagasta: 

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada