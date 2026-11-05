[VIDEO] Vargas deslumbró con golazo y selló la remontada de la U ante Antofagasta en Copa Chile

Eduardo Vargas deslumbró este jueves en Santa Laura con un golazo para el 4-0 que selló la remontada de Universidad de Chile contra Deportes Antofagasta en la serie de cuartos de final de la Copa Chile.

En un contragolpe, Rivero avanzó con la pelota desde mitad de cancha y se la dejó a Vargas, quien eludió al arquero Juan Pablo Cisternas y a un defensa de Antofagasta para rematar en la boca del pórtico, incluso con un amague a otro zaguero.

Con el gol de Vargas, la U quedó 4-2 arriba en el global y clasificó a semifinales.

Revisa el golazo de Edu Vargas ante Antofagasta: