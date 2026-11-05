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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

[VIDEO] Vargas deslumbró con golazo y selló la remontada de la U ante Antofagasta en Copa Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero culminó una contra y definió con clase en el área.

[VIDEO] Vargas deslumbró con golazo y selló la remontada de la U ante Antofagasta en Copa Chile
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Eduardo Vargas deslumbró este jueves en Santa Laura con un golazo para el 4-0 que selló la remontada de Universidad de Chile contra Deportes Antofagasta en la serie de cuartos de final de la Copa Chile.

En un contragolpe, Rivero avanzó con la pelota desde mitad de cancha y se la dejó a Vargas, quien eludió al arquero Juan Pablo Cisternas y a un defensa de Antofagasta para rematar en la boca del pórtico, incluso con un amague a otro zaguero.

Con el gol de Vargas, la U quedó 4-2 arriba en el global y clasificó a semifinales.

Revisa el golazo de Edu Vargas ante Antofagasta: 

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