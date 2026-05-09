Audax Italiano remontó a La Serena y le metió presión a la U en la Copa de la Liga

Audax Italiano supo remar desde atrás para derrotar por un cómodo 2-4 a un deslucido Deportes La Serena y así escalar hasta lo más alto del Grupo D en la Copa de la Liga, a la espera de lo que pase entre Universidad de Chile y Unión La Calera este domingo.

A pesar de estar fuera de la lucha por clasificar a la siguiente fase, el anfitrión en La Portada se las arregló para adelantarse con un tiro rasante de Gonzalo Escalante (2'). No obstante, Ignacio Fuenzalida (24') capturó un rebote para emparejar las cifras.

Nicolás Stefanelli (36') respondió a esto con un derechazo que se desvió levemente en un defensa y descolocó al meta audino, Tomás Ahumada. Sin embargo, cuando se disputaban los descuentos y ambos equipos pensaban en el descanso apareció otra vez Fuenzalida (45+5') para igualar.

Los pupilos de Gustavo Lema aprovecharon el impulso anímico que les dio la segunda conquista y a poco de haber iniciado el complemento, Michael Vadulli intercambió por gol un penal (50') para dar la ventaja 2-3 a la visita.

La escuadra serenense no reaccionó y justo cuando el técnico Felipe Gutiérrez introdujo cambios para darle mayor vocación ofensiva a los suyos, Oliver Rojas recorrió varios metros hasta que pudo combinar con un Fuenzalida (64') que selló el triunfo itálico con su tercera diana personal de la jornada.

Con este resultado, el elenco de colonia se escapó en solitario en la punta del Grupo D con 10 puntos, tres por arriba de Universidad de Chile y Unión La Calera, clubes que se enfrentan este domingo. El conjunto "papayero", en cambio, se mantuvo colista con solo una unidad.

Tanto Audax Italiano como Deportes La Serena volverán a la acción este viernes 15 de mayo a las 20:00 horas (00:00 GMT) por la Liga de Primera para enfrentar a Coquimbo Unido y Palestino, respectivamente.