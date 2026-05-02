Audax y La Calera dejaron abierto el grupo en Copa de la Liga

Con un final electrizante, Audax Italiano y Unión La Calera empataron 1-1 en el estadio Bicentenario de La Florida, resultado que alimentó la ilusión de Universidad de Chile de alcanzarlos a ambos en la punta del Grupo D de la Copa de la Liga.

La primera parte fue altamente trabado y sin ocasiones claras de riesgo en ninguno de los dos arcos, las cuales quedaron enmarcadas en centros al arco que se fueron cerrando.

Lo más destacado antes del descanso fue una atajada de Nicolás Avellaneda tras un cabezazo de Enzo Ferrario y la lesión de Rordrigo Cáseres en La Calera, que dio pie al debut de Yonathan Andía en su retorno al equipo luego de cinco años.

Ambos elencos se atrevieron más en la segunda mitad, pero los goles llegaron recién en los últimos cinco minutos de tiempo regular: Kevin Méndez abrió la cuenta para los "cementeros" a los 85' y Michael Vadulli decretó la igualdad a los 90'.

De esta manera, el cuadro floridano y el combinado de la Región de Valparaíso quedaron empatados en la cima del grupo con siete puntos, tres más que una Universidad de Chile que podría alcanzarlos si vence a Deportes La Serena este mismo sábado.

Audax Italiano tendrá que preparar su choque con Vasco da Gama por Copa Sudamericana, fijado para el miércoles 6 de mayo a las 18:00 horas, mientras que el sábado 9 medirá fuerzas con La Serena. Unión La Calera, en tanto, recibirá a la U desde las 15:00 del domingo 10.