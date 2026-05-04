Deportes Concepción quedó eliminado en Copa de la Liga tras caer ante Huachipato

La Copa de la Liga vio caer a su tercer eliminado en la cuarta fecha, pues Deportes Concepción agotó sus opciones con una derrota de 0-1 ante Huachipato en el "Ester Roa".

El conjunto lila tuvo la posibilidad de abrir la cuenta con un penal a los 40', pero Christian Bravo atajó el remate de Leonardo Valencia, adivinando el lado del disparo.

Justo antes del descanso Mario Sandoval se anotaba con un golazo para el "Conce" (45+3'). Sin embargo, Matías Assadi acudió al VAR y anuló el 1-0 penquista por una infracción previa en la jugada.

La escuadra de Walter Lemma además tuvo un tiro al travesaño en su desafortunada noche, que se vio rematada por el balonazo colocado de Lionel Altamirano para el único gol del encuentro a los 57'.

Aún había tiempo para más, pues el cierre del cotejo fue con ánimos caldeados. En primer lugar, Mario Sandoval vio la expulsión directa a los 90+5' por una pierna amenazante en una barrida dividida con Maximiliano Osorio.

Luego, Diego Carrasco se enfrascó con Cris Martínez, acabando ambos agarrándose en el suelo. Luego de una gran trifulca, ambos jugadores se ganaron la tarjeta roja (90+7').

Con este resultado, Deportes Concepción se mantuvo con un único punto, siendo imposible alcanzar a los líderes Colo Colo y Coquimbo Unido, que suman siete unidades pero aún tienen un partido pendiente entre sí. El "León de Collao" se sumó a Cobresal y Deportes La Serena como los equipos eliminados matemáticamente.

Huachipato, en tanto, mantuvo viva la ilusión en el Grupo A con cuatro puntos. Además, el equipo de Jaime García sostuvo una racha invicta de cinco partidos si se suma la Liga de Primera.

En la penúltima fecha, Concepción visitará a Colo Colo este sábado 9 de mayo (17:30), mientras Huachipato hará lo propio con Coquimbo el domingo 10 (15:00).