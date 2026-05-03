Copa de la Liga: O'Higgins rescató un punto ante Limache y sostuvo la cima del Grupo C

O'Higgins rescató un empate 1-1 ante Deportes Limache en el Estadio "Lucio Fariña" de Quillota y sostuvo el primer lugar del Grupo C de la Copa de la Liga.

El equipo local abrió la cuenta a los 50 minutos, cuando Jean Meneses habilitó a Carlos Morales, quien definió con un potente derechazo cruzado para marcar el 1-0 ante Omar Carabalí.

El elenco rancagüino igualó a los 77', en una jugada iniciada por Martín Sarrafiore y continuada por Bastián Yáñez, quien envió el centro para que Thiago Vecino empujara la pelota y estableciera el 1-1 definitivo.

A falta de dos fechas, O'Higgins sigue como líder y es el único que depende de sí mismo para ganar el Grupo C, mientras Limache necesita triunfos y tropiezos rancagüinos, Everton está obligado a vencer al puntero y Palestino solo conserva una remota opción matemática ligada a una combinación exacta de resultados.

El equipo de Lucas Bovaglio enfrentará el jueves a Sao Paulo por Copa Sudamericana y luego recibirá a Everton, mientras Limache visitará a Palestino.