Coquimbo Unido se enredó ante Huachipato y desperdició la chance de alcanzar a Colo Colo

Coquimbo Unido tenía una oportunidad de oro para alcanzar a Colo Colo en la cima del Grupo A de la Copa de la Liga y llegar con el envión necesario al duelo directo de este miércoles contra los albos, sin embargo, el elenco nortino no pudo aprovechar su ventaja y terminó empatando 2-2 ante Huachipato en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

Pese a que el técnico Hernán Caputto evitó calificar a su formación como un equipo "alternativo" o "B", lo cierto es que los "piratas" saltaron al campo con varios cambios. Aun así, el conjunto local mostró una superioridad evidente en el arranque del compromiso.

Apenas a los 9 minutos, la apertura de la cuenta llegó mediante un certero cabezazo del paraguayo Luis Riveros, tras un tiro de esquina servido por Sebastián Cabrera. El dominio local se consolidó a los 28', cuando Pablo Rodríguez amplió las cifras a través de un lanzamiento penal.

Huachipato se veía superado, confuso y sin ideas claras para inquietar el pórtico local. No obstante, en la última jugada del primer tiempo, el elenco acerero encontró un impulso vital: tras una serie de toques de primera, Álvaro Abarzúa logró un sorpresivo descuento que cambió el trámite del partido.

Ese tanto no solo inyectó confianza en la visita, sino que comenzó a minar la seguridad de los dueños de casa. En la segunda mitad, la incapacidad de Coquimbo para cerrar el encuentro permitió el repunte de los de Talcahuano, que terminaron igualando el marcador gracias a un gran remate de Abarzúa, quien firmó su doblete personal.

Con este resultado, la tabla de posiciones del Grupo A quedó liderada por Colo Colo (10 puntos), seguido por Coquimbo Unido (8), mientras que más atrás aparecen ya eliminados Huachipato (5) y Deportes Concepción (1).